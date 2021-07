Martin Braithwaite le za Lionelom Messijem

Danski reprezentant Martin Braithwaite pri Barceloni ne sodi v kategoriji zvezdnikov, a od vseh slovitejših kolegov je na Forbesovemu seznamu najbogatejših športnih zvezdnikov najbližje Lionelu Messiju.



Celo pred Gerardom Piquejem, ki velja, da je poslovno zelo dejaven in uspešen, saj je eden od ustanoviteljev teniškega tekmovanja, ki je nadomestil Davisov pokal. Danec je še nekaj razredov pred njim.



Poslovni vzpon se mu je posrečil z nepremičninskimi posli v ZDA, ki jih vodi skupaj s stricem. Začelo se je leta 2017 z naložbo v višini 720.000 evrov, ki je do konca tega leta narasla na 8,5 milijona €. Zdaj njegovo premoženje ocenjujejo na 210 milijonov €. S soprogo je lastnik v Franciji zelo uspešne blagovne znamke oblačil Trente in restavracije Gave v Barceloni.

