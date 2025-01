Martinelli potrdil zmago Arsenala, pohvalil 'nenadomestljivega Sako'

Na prvi tekmi angleškega prvenstva v novem letu med Brentfordom in Arsenalom so z 1:3 slavili topničarji, ki so se s tremi točkami prebili na drugo mesto na lestvici. Tekmo so bolje začele čebele, ki so povedle prek zadetka Bryana Mbeuma, a je pred koncem prvega polčasa rezultat izenačil Gabriel Jesus. V drugem polčasu sta za zmago severnolondonskega kluba zadela Mikel Merino in Gabriel Martinelli.

Arsenal s tekmo več za vodilnim Liverpoolom zaostaja za šest točk, v boju za naslov pa pri topničarjih ne bodo mogli računati na prvega zvezdnika Bukaya Sako, ki bo zaradi strgane zadnje stegenske mišice z zelenic odsoten dlje časa. »Mislim, da ga nihče ne more nadomestiti, saj je eden najboljših igralcev na svetu. Vendar se zavedamo našega ugleda in vemo, kakšno ekipo imamo,« je po tekmi o Sakovi odsotnosti povedal Martinelli. Arsenalovega prvega zvezdnika je včeraj na desnem krilu zamenjal 17-letni Ethan Nwaneri. Nwaneri, ki je bil vpleten v drugi in tretji zadetek topničarjev, je tekmo prvič začel v prvi enajsterici.

Poleg poškodb so imeli v ekipi Mikela Artete tudi težave z boleznijo, ki se je razširila med igralci. Bask je po tekmi razkril, da je imelo več igralcev težave z zdravjem, zaradi bolezni je tekmo izpustil Kai Havertz, prvi strelec kluba v tej sezoni. »Nikakor se ni počutil dobro. Imel je zelo izrazite simptome, zato se je izoliral, posadili so ga v avto in vrnil se je v London,« je o zdravstvenem stanju Nemca povedal Arteta.

Ob odsotonosti Sake je ob pravem času formo našel Gabriel Jesus. Ta je na zadnjih štirih tekmah zabil šest zadetkov. »Še vedno smo na začetku in še naprej moramo poskušati igrati dobro in zmagovati na tekmah. To je to,« je dejal Brazilec, ki je prepričan, da so topničarji še v boju za naslov. Arsenal v soboto čaka gostovanje pri Brightonu.