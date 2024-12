Topničarji vsaj do marca brez prvega zvezdnika in strelca

Nogometaše Arsenala v tej sezoni nenehno spremlja smola, poškodbe so doletele nosilce igre topničarjev. Prvo krizo je Arsenal preživel, ko je bil dolgo časa odsoten kapetan Martin Ødegaard, zdaj jih čakata mučna dva meseca brez prvega zvezdnika in najbolj pomembnega igralca v napadu Bukaya Sake.

Saka je tekmo proti Crystal Palaceu končal že v prvem polčasu. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Arsenal je v zadnjem obdobju v odlični formi, v angleškem prvenstvu so nazadnje izgubili 2. novembra, nato so nanizali osem zmag in tri remije v vseh tekmovanjih. Dvig forme je bil posledica vrnitve Ødegaarda na zelenico, Norvežan je v napadalno igro vnesel elan in ideje, zdaj je pred njimi še večji izziv.

Saka se je poškodoval v prvem polčasu tekme s Crystal Palaceom, trener Mikel Arteta je bil takoj v skrbeh, podrobni pregledi pa so pokazali, da bo strgana zadnja stegenska mišica potrebovala operacijo. Arteta je potrdil, da je Saka operacijo že uspešno prestal, zdaj pa se začenja okrevanje, ki bo trajalo vsaj do marca, morda še nekaj tednov dlje.

V petek zvečer je Arsenal tudi brez angleškega reprezentanta premagal Ipswich z 1:0, edini gol je dosegel Kai Havertz, ki nosi glavnino strelskega bremena. V prvenstvu Arsenal ob odigrani tekmi več na drugem mestu šest točk zaostaja za vodilnim Liverpoolom.