Po ogrevanju bo maske snela sobota derbijev

Celje ni bilo tako slabo ali neprepričljivo, da bi ga lahko že odpisali. Olimpija ni bila tako spektakularna in igriva v svoji najvišji (in nerealni) prvenstveni zmagi v tej sezoni ter ob sila nerodnem sojenju glavnega sodnika Mihaela Antića ter tudi posredovanjih VAR. Maribor ni bil tako premočan, da bi lahko upal na sanjsko nadaljevanje ...

Prvih letošnjih 90 minut je bilo zelo raznolikih, pri čemer velja upoštevati, da so imeli le prvaki Celjani v Šiškarjih daleč najmočnejše tekmece, in da so Koprčani do zmage in ohranjanja stika z Mariborom prišli na gostovanju ter po zaostanku. Tudi v Radomljah so sodniške odločitve sprožile preveč živčnosti. Še neuglašeno sodniško moštvo je z vrhunskostjo v derbiju kola ščitil le eden od najboljši na svetu Slavko Vinčić. Najpomembnejše vendarle je, da v prvih tekmah neposrečene in neprepričljive odločitve sodnikov še niso neposredno vplivale na razplet tekem.

Konec tedna bodo najbrž padle prve maske, Olimpija bo prvo letošnjo preizkušnjo šampionske moči »tipala« na vročem gostovanju v Kopru, v Celju v štajerskem derbiju bo šlo za biti ali ne biti za ene in druge.