Olimpija se je tudi s srečnimi naključji ogrela, Celje ohladilo

Branilci naslova državnega prvaka Celjani so največji poraženci uvodnega dejanja drugega dela sezone v 1. SNL, zmagovalci pa nogometaši Brava. Vodilna Olimpija in prvi zasledovalec Maribor sta rutinsko prišla do prvih letošnjih zmag: zeleno-beli z manj truda in dvema igralcema več, Štajerci tudi z nekaj strahu v kosteh v zadnjih petnajstih minutah. S polnim izkupičkom so novo leto začeli tudi Koprčani.

In Maribor? El Arbi Soudani, vijolični bojevnik minulega leta po izboru navijačev, je pokazal, da je še napadalec, kakršnega trener Boštjan Cesar nima na voljo. Ob odsotnosti poškodovanega »hrusta« Benjamina Tetteha je zagrebški Alžirec razblinil vse neznanke v tekmi neenakovrednih. Domžalčani so v končnici po podarjeni enajstmetrovki Pijusa Širvysa pokazali več drznosti in poguma, a senzacija je bila dlje od višjega poraza.

