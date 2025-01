Žan Karničnik pred ligaškim štartom: Še vedno smo najmočnejši

V nadaljevanju preberite:

Ligaški nogometni ples v letu 2025 bodo odprli prvaki Celjani. Njihovi prvi tekmeci v 19. kolu 1. SNL bodo Šiškarji (Bravo), po sobotni takojšnji zahtevni bitki se jim bodo naslednji konec tedna zoperstavili še vijolični Štajerci. A Celjani so se pripravljali za naskok na Olimpijo. S trenerjem Albertom Riero so prvič v sezoni izpeljali priprave in »poenotili ali avtomatizirali« zamisli, ki jih jeseni niso mogli. Kakšna bosta odziv in spomladanska igralna podoba, je poskušal predstaviti jesenski osmoljenec in eden od ključnih mož šampionskega moštva Žan Karničnik.

Navkljub velikemu zaostanku osmih točk se zlepa niste odpovedali ubranitvi lovorike. Na čem temelji optimizem?

Opravili smo dobre priprave, osredotočeni smo bili na izboljšanje obrambe igre v delu, ko izgubimo žogo, in kako takrat preprečiti akcije, po katerih smo prejemali prepoceni gole. Dobivali smo jih res preveč, to smo vedeli, a hkrati smo, o tem sem prepričan, ohranili napadalno moč. Proti Bravu bomo šli na vso moč.

Začetek »na polno« je vznemirljiv. Najprej Bravo, potem Maribor in nato prva evropska tekma dodatnih kvalifikacij za preboj v osmino finala konferenčne lige proti ciprskemu Apoelu. Kje boste lovili zaostanek za Olimpijo?

Lov se bo začel takoj. Že prvi tekmi bosta v veliki meri razkrili, kaj bo prinesla pomlad. Vsi klubi iz zgornjega dela lestvice bodo v prvih treh kolih imeli derbije. Apoel bo še prišel na vrsto, a velikih skrivnosti ni. Je na ravni v tej sezoni sicer boljšega Pafosa, s katerim smo se že pomerili (ciprski klub je v KL zmagal z 2:0, op. p). Morda bo Apoel v prednosti, ker je ohranil ritem tekem, ampak pomerili se bomo dvakrat.