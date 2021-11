Matjaž Kek: Ni pravi čas za spremembe in ni potrebe zanje

V nadaljevanju preberite:

Znan je kadrovski načrt nogometne Slovenije za zadnje dejanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju, taktični še ne. Selektor Matjaž Kek je razkril imena fantov, s katerimi bo lovil boljši vtis in čim več točk v tekmah s Slovaško in Ciprom. Obenem je napovedal, da bo Slovenija 11. novembra v Trnavi (20.45) krenila z drugačno postavitvijo enajsterice kot doslej, ker jo zanima zmaga. To je Keku ob koncu enega ciklusa že uspelo. Preverite, kdaj čakajo Slovenijo naslednji izzivi v ligi narodov in kdaj v boju za EP 2024. Kek in NZS sta se načelno dogovorila za nadaljnje sodelovanje.