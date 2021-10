V Stožicah videli zmago Čeferinove Uefe in najmlajših športnikov

Organizatorji so z dobrodelno nogometno tekmo v Stožicah dosegli namen.

Ekipi sta vodila kapetana Aleksander Čeferin (Uefa/NZS) in Tina Maze (OKS).



Sinočnja dobrodelna nogometna tekma na največjem slovenskem stadionu je izpolnila svoje poslanstvo. Nogomet je združil številne slovenske in tuje nogometaše, olimpijce in ljubitelje športa, ki so podprli humanitarno akcijo Fundacije Miroslava Cerarja in projekt Botrstvo. Pobudnik zamisli je bil predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa)Uefa, Nogometna zveza Slovenije (NZS) in Olimpijski komite Slovenije (OKS), ki so bili pokrovitelji večera, so podarili navzočim obilo zabave in razveselili vodilne pri projektu Botrstvo, ki bo lahko namenil 50.000 evrov za štipendije mladim športnikom iz socialno šibkejšega okolja. Čeferin jeizročil ček za 45.000 evrov, predsednik NZSje v imenu NZS dodal pet tisočakov.»Vselej sem vesel, kadar se zberemo ob tako lepih in plemenitih dogodkih, četudi mi je ob tem na neki način žal, da je sploh treba zbirati denar za takšne namene, toda tako je v življenju. Prijatelji iz tujine niso niti za sekundo oklevali, ko sem jih povabil v Ljubljano,« je povedal Čeferin, ki je leta 2017 nasledilna čelu Uefine fundacije za otroke. Prav slednja je sinoči podprla Botrstvo.Na igrišču so imeli glavno besedo nogometaši. V udarni enajsterici Uefe/NZS so začeli vratarin kapetan Čeferin, na drugi strani igrišča so v ekipi OKS začeli vratarin kapetankaEkipi sta vodila selektorja(Uefa/NZS) in Miro Cerar (OKS), začetni udarec po pisku sodnika Slavka Vinčića pa je izvedla olimpijska zmagovalka v športnem plezanjuV Stožicah smo spremljali privlačen nogomet, ki so ga občasno popestrile mojstrske poteze nekdanjih asov – največ so bili pri žogi prav Keane, Maxwell, Figo, Boban, Gliha, Pavlin in Aćimović, odlično je delovala naveza Brečko – Novaković in dobili smo vtis, da bi jo brez težav angažiral v slovenski reprezentanci tudi. Zavidljivo znanje so potrdili tudi Čeferin – del tekme je preživel v napadu, del na položaju štoperja –, Tina Maze (»Lep dogodek in lep namen, rada sodelujem pri takšnih akcijah in pozdravljam vse, škoda le, da se nas ni zbralo še več.«) ter slovenska atletain, ki sta s hitrostjo in mladostjo zrežirala dva gola za OKS.To je bilo vendarle premalo – nekdanji irski ostrostrelec Robbie Keane je prav tako prispeval dva gola, po enega za zmago ekipe Uefa/NZS s 4 : 3 pa Mišo Brečko in Zala Kuštrin. Med strelce se je po hitrem nasprotnem napadu vpisal tudi Primož Gliha, ki je poveljeval obrambi OKS na položaju štoperja.Hud ritem igre je zahteval tudi visok davek na blažje poškodbe nekaterih izkušenih akterjev, toda pod črto so bili zadovoljni vsi. »Hvala gospodu Čeferinu za idejo in ček, ki je šel v prave roke,« je zatrdil Janković, Cerar je dodal: »Hvala vsem, ki so se odzvali vabilu, nam priigrali čudovit večer in razveselili otroke, ki nas najmočneje potrebujejo.«