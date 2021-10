Svet ni lep in ni ključno, da se imajo vsi radi, saj niso na pikniku

V nadaljevanju preberite:

Komentar po porazu nogometne reprezentance z Rusijo in novem/starem položaju Slovenije. Preverite, kaj je šlo narobe, kdaj je Slovenija nazadnje ostala brez velikega turnirja tako zgodaj in zakaj Uefa ne more obdarovati Slovenije vsak dan. Ne gre le za člansko ekipo selektorja Matjaža Keka: slab izplen je letos zaznamoval tudi reprezentanci U-21 in U-19, za slednjo sta bili premočni Islandija in Litva. Zakaj lahko le čakamo na silvestsko željo po lepšem novem letu in kaj sta opisovala časopisna naslova Četudi bi igrali tri dni, Cipru ne bi zabili gola ter Namesto pod vrhom Slovenci 20.000 milj pod morjem?