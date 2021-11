Matjaž Kek ni pripravil presenečenja

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je v Ljubljani predstavil seznam igralcev, na katere bo računal na zadnjih dveh kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo 2022 – 11. t. m. v gosteh proti Slovaški in 14. t. m. doma proti Cipru. Na seznamu ni večjih sprememb v primerjavi s preteklimi zbori.

Slovenska vrsta nima več možnosti za preboj na mundial v Katar, potem ko je dve koli pred koncem kvalifikacij z desetimi točkami na četrtem mestu v skupini H. Vodi Rusija z 19 točkami, 17 jih ima Hrvaška, Slovaška jih ima deset, Malta in Ciper pa po pet.

Ni časa za eksperimente

»Ne glede nato, da smo izgubili možnosti za SP, je pomembnost vsake tekme v reprezentanci vedno na najvišji ravni. Ni časa za eksperimentiranje ali kaj drugega. Le osredotočenost in priprava, da bomo nadaljevali nekaj dobrih stvari z zadnjega zbora,« je uvodoma povedal Kek in nadaljeval, da na spisku ni velikih sprememb, ker zanje ni potrebe in niti ni pravi čas. Zadnji tekmi proti Malti in Rusiji sta po njegovem mnenju pokazali pravo smer.

Benjamin Šeško po poškodbi znova vadi s polno močjo. FOTO: Darrin Zammit Lupi/Reuters

Kot pravi selektor, so reprezentanti zdravi, na polno je v ponedeljek treniral že tudi v zadnjem času poškodovani mladi napadalec Benjamin Šeško: »Upam, da bodo vsi prišli na zbor in da bomo pred gostovanjem v Trnavi naredili tri kakovostne treninge in se predstavili v najboljši možni luči.«

Slovaška je na lestvici Mednarodne nogometne zveze na 40. mestu, Slovenija je 64., Ciper pa 103. Slovenija je v teh kvalifikacijah s Slovaško doma igrala 1:1. Sicer pa je pred tem proti njej trikrat zmagala, dvakrat izgubila in dvakrat igrala neodločeno. S Ciprom pa je v teh kvalifikacijah v gosteh izgubila z 0:1, sicer pa ima z njim še pet zmag, tri remije in dva poraza.

Seznam za tekmi s Slovaško in Ciprom:

Vratarji: Jan Oblak (Atletico), Vid Belec (Salernitana), Igor Vekić (Pacos de Ferreira).

Branilci: Miha Mevlja (Alanyaspor), Petar Stojanović (Empoli), Jaka Bijol (CSKA Moskva), Jure Balkovec (Karagumruk), Miha Blažič (Ferencvaros), Žan Rogelj (Tirol), Žan Karničnik (Mura), Sven Šoštarič Karič (Domžale).

Zvezni igralci: Jasmin Kurtić (PAOK), Miha Zajc (Fenerbahce), Domen Črnigoj (Venezia), Leo Štulac (Empoli), Sandi Lovrić (Lugano), Jon Gorenc Stanković (Sturm), Adam Gnezda Čerin (Rijeka), Timi Max Elšnik (Olimpija).

Napadalci: Josip Iličić (Atalanta), Benjamin Verbič (Dinamo Kijev), Andraž Šporar (Middlesbrough), Luka Zahović (Pogon), Benjamin Šeško (Salzburg), David Tijanić (Göztepe).