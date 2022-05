Mbappe ima prave svetovalce, med njimi tudi Macron in Sarkozy

Eden najboljših nogometašev na svetu Kylian Mbappe je pojasnil, zakaj je dal prednost PSG pred madridskim Realom. Francoz je podaljšal pogodbo s Parižani do junija 2025 in doživel plaz kritik iz Španije. Odlični napadalec je pozneje razkril tudi zanimivi imeni, s katerima se je pogovoril pred sprejetjem svoje odločitve.

»Upam, da navijači Reala razumejo, da sem želel ostati v svoji državi. Želim nadaljevati še malo dlje v Parizu in dvigniti klub na še višjo raven. To sem naredil zaradi Pariza in Francije, ne zato, ker bi zavrnil Real,« je zatrdil Mbappe, ki je v svojih izjavah deloval, kot da si ne želi zapreti vrat v Madrid enkrat v prihodnosti.

»Govoril sem tudi z Emmanuelom Macronom in Nicolasom Sarkozyjem. Macron mi je dal dober nasvet, enako mi je svetoval tudi Sarkozy. Oba močno spoštujem, toda odločitve nisem sprejel le zaradi njiju, gotovo pa mi je njuno mnenje pomagalo,« je razkril Kylian Mbappe.