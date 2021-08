Mbappe le prvi plen, drugi Pogba

Bo po Kylianu Mbappeju (levo) v Real Madrid prišel tudi njegov prijatelj Paul Pogba? FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Real Madrid je sprožil zažigalno vrvico in z nakupom– zadnje podrobnosti o njegovi selitvi iz Pariza se še urejajo – španskemu klubskemu nogometu vrnil zvezdniški sijaj po odhoduA Real se še ne ustavlja. Naslednji njegov kapitalec bi utegnil biti. Francoz je vedno izražal željo, da bi nekoč rad igral za Real, zdaj, ko je v Madrid odšel njegov prijatelj Mbappe, je želja še večja.Pogbaju naslednjo sezono poteče pogodba z Manchestrom Unitedom. Njegov zastopnikpa je tudi že ogrel svoje pogajalske »motorje«.Kot kaže, bo pri Realu prišlo še do ene zadnje minute odhoda. V Torino k Juventusu naj bi šel, ki pri Realu ni imel sreče z zdravjem.Medtem ko je še vse v znaku prestopov, pri Valencii zbirajo točke. V 3. kolu je doma gladko premagala Alaves in se zavihtela na vrh lestvice. Real Madrid bo danes gostoval v Sevilli pri Betisu.Prva Atletico inbosta kolo zaokrožila v jutrišnjem dvoboju proti Villarrealu na domači Vandi Metropolitana.Valencia : Alaves 3:0 (Wass 3., Soler 45., Guedes 60.)Mallorca : Espanyol 1:0 (Rodriguez 27.)Celta Vigo : Athletic BilbaoElche : SevillaReal Sociedad : LevanteBetis : Real MadridBarcelona : GetafeCadiz : OsasunaRayo vallecano : GranadaAteltico Madrid : Villarreal