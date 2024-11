Celjani premagali in ujeli jezne Koprčane

Po včerajšnji odpovedi tekme med Bravom in Radomljami zaradi slabega igrišča v Stožicah so branilci naslova slovenskega nogometnega prvaka Celjani v derbiju 16. kola z minimalnim izidom premagali Koper in ga tudi ujeli na lestvici. Oba imata zdaj po 29 točk, kolikor jih ima tudi Maribor s tekmo manj.

Za Koprčane se je dvoboj že začel slabo, saj je po minuti že tako načetega Sandra Jovanovića zamenjal Felipe Curcio. Prvo veliko priložnost so izkoristili Celjani. Po podaji Edmilsona je z desne strani je z enajstih metrov z močnim strelom v 16. minuti zadel Ivan Brnić. Gol je odprl tekmo in ji dal pospešek. Celjani so bili premočni, Koprčani pa so tudi grozili. Toda prav neverjetno je bilo, kako so Celjani znova zapravljali priložnosti. Velike in malo manj izrazite (dvakrat so zatresli še okvir vrat), zaradi česar je bil zmagovalec negotov vse do zadnjih minut oziroma do drugega rumenega kartona in izključitve Francka Sidibeja v 85. minuti.

Nogometaše Olimpije v Fazaneriji čaka težka naloga. FOTO: Blaž Samec/Delo

Koprčani so bili zelo nezadovoljni s sojenjem Mateja Juga in pomočnikov, zato po tekmi niso dajali izjav.

Zdaj se v Domžalah v derbiju z dna lestvice merita Domžale in Nafta, jutrišnji spored pa odpira derbi v Fazaneriji z gostovanjem Olimpije. Ligaški konec tedna zaokrožujeta Primorje in Maribor v Novi Gorici.

16. kolo

Celje: Koper 1:0 (Brnić 15.; rdeči karton: Sidibi 85., 2RK, Koper)

Domžale: Nafta

nedelja

Mura – Olimpija (15)

Primorje – Maribor (17.30)

Bravo Kostel – Kalcer Radomlje preložena