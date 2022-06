Vrnil se je med dobre ljudi, kjer ni zakulisnih igric

V nadaljevanju preberite:

Pri domžalskem nogometnem prvoligašu so med iskanjem naslednika Dejana Djuranovića, ki bo najverjetneje ostal v klubu, odkrito razmišljali o Slaviši Stojanoviću, a bo z dvema državnima naslovoma najtrofejnejši trener v zgodovini kluba v prihodnji sezoni opravljal zgolj vlogo (nogometnega) svetovalca izvršnemu direktorju Mateju Oražmu. Škarje in platno bosta na in ob zelenici vihtela novi (stari) trener Simon Rožman in novi športni direktor Senijad Ibričić, ki je z Rožmanom vzpostavil in ohranil trdno vez še kot igralec in kapetan rumene družine. Dejstvo, da prihajajoča sezona ne prinaša evropskega nogometa, klub sili tudi v dodatno racionalizacijo stroškov, morebitne bogate ponudbe za talente (denimo 17-letnega Mitjo Ileniča) pa bodo ob Kamniški Bistrici težko odbili.