Finale eura 2020: Anglija v rahli prednosti, Italijani bodo trd oreh

Gaizka Mendieta FOTO: Laurence Griffiths/Reuters



Maxwell FOTO: Federico Pestellini/Reuters



Lahm: Italija je zmagovalec turnirja še pred finalom

Philipp Lahm FOTO: Arnd Wiegmann/Reuters

Igral sem v Italiji, tam sem pridobil veliko prijateljev, živel sem tudi v Angliji, kjer mi je bilo prav tako všeč, zato se težko odločim navijaško. Če ocenim realno, moram poudariti, da se bosta pomerili ekipi z odlično obrambo. Anglija se resnično dobro brani, občasno v slogu nekdanjega italijanskega catenaccia. V tekmi s Španijo smo videli tudi Italijo, ki je postala drugačna ekipa kot prej na turnirju, uspešno in odlično se je branila.V tekmi s Španijo sem zaznal nekatere slabosti v italijanski ekipi, predvsem v kontekstu energije in intenzivnosti igre proti koncu tekme. V drugem polčasu se je Italija povsem zaprla, v podaljšku pa se je zdelo, kot da gleda v nebo in prosi za čimprejšnje izvajanje enajstmetrovk. Kot da bi ji zmanjkalo goriva.Ko gledam na klop za rezerve, je gotovo v prednosti Anglija. Southgate bo najbrž igral zelo podobno kot proti Danski, torej bi imel lahko na voljo džokerje, kakršni so– to so prodorni in neustrašni fantje z visoko kakovostjo. Angleži znajo celo nadzorovati tekmo, kar jih že dolgo nismo videli. Mislim, da bo tesno, zelo rahlo prednost pa dajem prav zaradi širine kadra Angliji.Komaj čakam, da se finale začne. Pričakujem zares velik dogodek, ljudje si ga bodo zapomnili, o tem sem prepričan. Prvi spektakel najvišje ravni na svetu po pandemiji.V finalu bo šlo za nepredvidljivo tekmo, obe ekipi sta bili doslej obrambno odlično organizirani, kar je ključno za uspeh. Tako Anglija kot Italija sta res pravi ekipi z odličnimi igralci. Užitek je gledati, kaj zmorejo Kane – z golom je pridobil pomembno samozavest –, Sterling, Immobile – morda ni zabil veliko golov, toda odlično se giblje – in Chiesa.Angleži morda premorejo večjo kadrovsko širino, lahko opravijo več menjav in ohranijo ritem, Italijani pa so odlično organizirani in igrajo še bolj ekipno. Ne vidim izrazitega favorita dvoboja.Anglija se zanaša na izjemne atletske sposobnosti igralcev in odlično igro z glavo – tak nogomet je znan iz premier league in tudi iz angleške zgodovine.? Njegovo moštvo verjame v njegov načrt, ki je: nihče nam ne bo tako hitro dal gola. Anglija je prejela gol samo od Dancev v polfinalu.Na prvi pogled ima Southgate na voljo številne nadarjene igralce, predvsem. Zanimivo je tudi, da ima v ekipi nekatere igralce iz klubov, ki ne spadajo med »velikih šest«, in sicer Leeds United, Aston Villa, West Ham United in Everton. Tudi to krepi identiteto Anglije.Italija je že zdaj zmagovalec turnirja. Od prve tekme v Rimu daje italijansko moštvo vtis stabilne celote, ki pri nasprotnikih zbuja spoštovanje z jasnim pristopom. Moštvo združuje obrambo, po kateri Italija že od nekdaj slovi in ki je bila posebej pomembna v polfinalu proti Španiji, z mednarodnimi elementi.Italijanska ekipa se ne zanaša na catenaccio, temveč ima v zadnjem času veliko časa žogo v posesti na nasprotnikovi polovici igrišča. Moštvo tako presega okvir igre, značilen za Serie A. Mobilni vezistiinin ostali imajo žogo v posesti kratek čas. Zato je igra tekoča. S taktičnega vidika je to najboljše, kar lahko turnir ponudi.Enajsterica deluje skoraj tako enotno kot klubska ekipa. To je velik dosežekin njegovih igralcev. Povezavo med njimi je mogoče razbrati iz govora trenerja po posamezni tekmi. Italija igra s prepričanjem. Stari nogometni narod se je vrnil.