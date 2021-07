Southgate in Mancini postavila zgled: Tako se bori za svojo državo

V nadaljevanju preberite:

Svetovni prvak (2014) in direktor eura 2024 Philipp Lahm je za Delo ocenil možnosti Italije in Amglije v finalu eura 2020. Turnir je imel več držav gostiteljic, od katerih sta dve v finalu. Anglijo je navdušenje rojakov popeljalo skozi pet tekem v Wembleyju. Enajsterica se zanaša na svoje izjemne atletske sposobnosti in odlično igro z glavo – tak nogomet je znan iz lige premier league in tudi iz angleške zgodovine. Italijanska ekipa se ne zanaša na catenaccio, temveč ima v zadnjem času veliko časa žogo v posesti na nasprotnikovi polovici igrišča. Moštvo tako presega okvir igre, značilen za Serie A. Mobilni vezisti Marco Verratti, Nicolò Barella in Jorginho in ostali imajo žogo v posesti kratek čas. Zato je igra tekoča. Preberite obširno analizo Philippa Lahma.