Menjava obrodila sadove, Kamplovi v derbiju zmleli Dortmund

Kevin Kampl z nogometaši Leipziga se veseli druge zmage v novi sezoni nemške bundeslige. V derbiju z Borussio Dortmund je Leipzig slavil kar s 3:0. Še naprej pa je nepremagan prvak Bayern, ki pa je v šestem nastopu zabeležil že tretji remi. Doma so se Bavarci razšli s Stuttgartom z 2:2.

Vse kaže, da kadrovske menjave v Leipzigu počasi rodijo sadove. Novi trener Marco Rose je moštvo takoj pripeljal zmage. Za ekipo z vzhoda države sta najprej zadela Willi Orban (6.), ki je bil po kotu z glavo najvišji v skoku, in Dominik Szoboszlai (45.) tik pred polčasom z lepim strelom z razdalje. Ekipo Dortmunda je nato v 84. minuti dokončno matiral Amadou Haidara (84.).

Bayern skočil na vrh bundeslige

Novi trener Leipziga Marco Rose. FOTO: Matthias Rietschel/Reuters

Bayern je vsaj za 24 ur prevzel vodstvo na lestvici, a rekorderji v nemškem prvenstvu po treh zmagah in treh remijih z uvodom v sezono ne morejo biti zadovoljni. Najprej je kazalo, da bodo Bavarci tudi doma potrdili zmago iz lige prvakov proti milanskemu Interju. Francozje pri 17 letih in 156 dnevih postal najmlajši nogometaš Bayerna, ki je dosegel gol v nemški ligi in ekipo v 36. minuti popeljal v vodstvo.

V drugem delu je za Stuttgart že v 51. minuti zadel Serhou Guirassy, a so sodniki gol zaradi domnevnega prekrška razveljavili, šest minut kasneje pa je bilo po golu Chrisa Führicha 1:1. Veselje gostov je bilo kratko, saj je le tri minute zatem Bayernu vodstvo vnovič zagotovil Jamal Musiala (60.). Vseeno pa so se nogometaši Stuttgarta na Allianz Areni dokopali do točke, ko je v sodniškem podaljšku z bele točke zadel Guirassy.