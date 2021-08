Messi dobil priložnost, ko je bila tekma že odločena

Nogometaši moštva Paris St. Germain so v četrtem kolu francoskega prvenstva še četrtič zmagali. Na gostovanju pri Reimsu so bili boljši z 2:0, oba gola pa je dosegel Kylian Mbappe, ki kljub govoricam, da si želi v Real Madrid, še vedno kaže odlične predstave v dresu pariškega kluba. Prvega je dosegel v 16., drugega pa v 63. minuti.



Za PSG je tokrat po prestopu iz Barcelone prvič zaigral argentinski zvezdnik Lionel Messi. Do 66. minute je tekmo spremljal z rezervne klopi, nato pa je zamenjal nekdanjega soigralca pri katalonskem velikanu, brazilskega asa Neymarja. Omeniti kaže še, da so gostitelji v 51. minuti zapravili enajstmetrovko, Keylorja Navasa ni uspel premagati Marshall Munetsi.



Monaco in Strasbourg sta bila po treh kolih francoske lige na zadnjih mestih prvenstvene razpredelnice, po četrtem kolu pa bosta lažje zadihala, saj sta se z zmagama na lestvici povzpela višje. Monaco je z dvema goloma Sofiana Diopa v gosteh premagal Troyes, Strasbourg pa je bil doma s 3:1 boljši od Bresta.



Največje presenečenje začetka prvenstva je Angers, ki je s tremi zmagami in enim neodločenim izidom doslej zbral že deset točk. Po zmagi z 2:0 nad Rennesom, gosti so oba gola prejeli v drugem delu, ko so igrali z igralcem manj, se je celo prebil na drugo mesto in zaostaja le za PSG.



Prvo zmago v sezoni so zabeležili branilci naslova prvaka, igralci Lilla, ki so bili doma z 2:1 uspešnejši od Montpellierja.

Že v soboto so nogometaši Nice še drugič v sezoni zmagali s 4:0 in so edina ekipa, ki ni prejela gola. Ob tekmi manj ima sedem točk in je prav tako napovedala boj za vrh.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: