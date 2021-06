Messi od polnoči brez pogodbe, Barcelona mrzlično išče rešitev

Čakajo tudi pokrovitelji

Lionel Messi je s tremi goli zaenkrat prvi strelec, z dvema podajama pa tudi prvi podajalec Cope Americe. Argentinci v nedeljo igrajo četrtfinalno tekmo z Ekvadorjem. FOTO: Mariana Greif/Reuters

, ki se pripravlja na četrtfinalno tekmo z Ekvadorjem na južnoameriškem prvenstvu, se bo s 1. julijem pogodba z Barcelono tudi uradno iztekla. V klubu se po poročanju časnika MARCA trudijo, da bi čim prej sklenili nov dogovor, ki pa naj bi bil zaenkrat še precej oddaljen.Prihodnost prvega zvezdnika španske lige je zasenčila celo dogajanje na euru 2020, saj se je Messi, ki je s tremi goli in dvema podajama trenutno statisitčno najboljši nogometaš Cope Americe, znašel celo na naslovnici osrednjega športnega dnevnika v Španiji.Spominjali so se njegove prve tekme v dresu članske ekipe, 16. oktobra 2004 proti mestnemu tekmecu Espanyolu, ko si »ni mogel nihče predstavljati, kakšen igralec bo postal«. Postal je simbol veličine Barcelone, poroča MARCA, a ta simbol bo nocoj ob polnoči ostal brez kluba, dodajajo.»Kljub poskusom Joana Laporte, da bi podaljšal njegovo pogodbo, dogovora še ni. Odkar je predsednik prevzel novo vlogo, je bila njegova največja prioriteta delati na tem, da Messi svojo pogodbo podaljša,« so zapisali madridski novinarski kolegi.Ne gre pozabiti, svarijo, da je lani Argentinec želel zapustiti Camp Nou, ko je sredi boja s predsednikomin njegovimi pajdaši v klub poslal faks, v katerem je zahteval predčasno prekinitev sodelovanja, kar naj bi mu omogočala posebna klavzula. Bartomeu se ni dal in od morebitnih snubcev zahteval odškodnino v višini 700 milijonov evrov.Laporta se je na predsedniški stolček vrnil z zavedanjem, da mora rešiti nastalo zagato, dodaja MARCA. Večkrat je poudaril, da računa na Messijevo zaupanje, saj naj bi ju družili dobri odnosi iz Laportove prve etape na čelu kluba, ko naj predsednik držal vse obljube, ki jih je dal nogometašu in njegovemu agentu/očetu. Da ima Laporta dobre odnose z Messijevim očetom, potrjuje tudi MARCA, saj naj bi redno govorila.Končnega dogovora ne bo še vsaj nekaj dni, morda tudi tednov, še piše MARCA, čeprav je želja Laporte, da bi se pereča vprašanja rešila v najkrajšem možnem času. Barcelona ima težave tudi s pokrovitelji, ki v svojih najnovejših oglasih na Argentinca (še) niso mogli računati, tako pa bo vsaj do takrat, dokler Južnoameričan ne bo podpisal. Nekateri pokrovitelji tudi čakajo pred podpisom novih pogodb s klubom, ki brez Messija v svojih vrstah seveda še zdaleč nima tako močnega pogajalskega izhodišča kot z njim.