Messi odkrito: Razmisliti bom moral o številnih stvareh

»Zdaj razmišljam o tem, kar nas čaka, o Ekvadorju. Septembra, oktobra in po svetovnem prvenstvu pa bom moral razmisliti o številnih stvareh,« je na zelenici štadiona Boce Juniors, kultne La Bombonere, dejal Lionel Messi. Za zvezdnikom Paris Saint-Germaina je naporna prva klubska sezona v francoskem nogometu, ki je že prinesla veliko razočaranje – slovo v osmini finala lige prvakov po porazu z madridskim Realom. Povsem drugačno vzdušje trenutno vlada okoli argentinske izbrane vrste, ki je z Messijem na čelu lani prekinila sušo in po skoraj treh desetletjih razočaranj osvojila južnoameriški naslov.

(STA) Messi je za argentinsko reprezentanco od leta 2005 dosegel 81 golov v 159 reprezentančnih nastopih ter je najboljši strelec Argentine vseh časov. Belo-sinje modri so niz neporaženosti na mednarodni sceni podaljšali na 30 tekem.

»Res nismo pričakovali nič manj od naših navijačev. Ta enotnost med ljudmi in reprezentanco je neverjetna. Zelo sem srečen z reprezentanco. Ljudje me imajo zelo radi in vsak dan mi to bolj dokazujejo. Vsakič, ko pridem v Argentino, mi to kažejo tako na igrišču kot izven njega. Danes smo zaključili na zelo dober način, verjetno je bila to naša zadnja tekma doma,« je dodal Messi, ki bo junija dopolnil 35 let in ga v Katarju morda čaka zadnji mundial.

Za zmago nad Venezuelo so poskrbeli Nicolas Gonzalez (34. minuta), Angel Di Maria (79.) in Messi z zadnjim golom na tekmi v 82. minuti po podaji Di Marie, potem ko je dolgoletni član Barcelone z neposredne bližine sicer streljal zelo slabo, a storil dovolj, da se je mreža ob navdušenju na tribunah vendarle zatresla. Dve asistenci je vknjižil član madridskega Atletica Rodrigo De Paul. Argentina je že lep čas uvrščena na SP in ima z vodilno Brazilijo tekmo manj od konkurentov zaradi prekinitve njunega septembrskega obračuna v Sao Paulu.

Razlika na lestvici znaša štiri točke, na SP sta se že uvrstila tudi Ekvador in Urugvaj, vroče pa bo še v boju za peto mesto, ki prinaša medcelinske dodatne kvalifikacije. Peto mesto trenutno drži Peru (21 točk), točko manj ima na šestem mestu Kolumbija, na mundial pa lahko vsaj potihem upa tudi Čile (19). Peru je sicer v odličnem položaju, saj bo v zadnjem kolu v sredo gostil osmi Paragvaj, ki nima več niti teoretičnih možnosti, Kolumbijci bodo gostovali pri zadnji Venezueli, Čile bo gostil Urugvaj.