Messi po zadnjo lovoriko Diega Maradone

V nadaljevanju preberite:

Megalomanski projekt predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Giannija Infantina, ki je odkrito navijal za pogostejše prirejanje svetovnih prvenstev, je podobno kot evropska superliga končal na smetišču zgodovine. Odločilno je bilo tesno sodelovanje krovne evropske in južnoameriške organizacije, Uefe in Conmebola, katerih sodelovanje je privedlo tudi do drevišnjega spektakla na Wembleyju. Še tretjič v zgodovini se bosta za posebno (in uradno priznano) lovoriko udarila prvak Evrope, Italija, in najboljša reprezentanca Južne Amerike, zadnja osvajalka pokala Amerike – Argentina. Tekma v severnem Londonu bo nekaj posebnega za azzurre, ki se vračajo na angleški nacionalni štadion po lanski zmagi v finalu eura nad domačo Anglijo, zadnjo tekmo v karieri pa bo prav proti staremu znancu Lionelu Messiju odigral legendarni branilec Giorgio Chiellini.