Messi se brije, kadar želi, pogreša pa majico Ronalda in Carlosa

»Eden mojih pokroviteljev je bil Gillette in moral sem biti popolno obrit«

Nekdanji brazilski as Roberto Carlos je nogometaš, s katerim je Messi želel zamenjati majico, toda ni izkoristil te priložnosti. FOTO: Paulo Whitaker/Reuters

»Včasih je težko bitiPogosto želim biti le normalna in običajna oseba in početi enake stvari kot vsi drugi. Pogosto mi je težko oditi v trgovino po nakupih, temveč ne zato, ker bi se želeli vsi fotografirati z mano in bi me to motilo, pač pa enostavno zaradi dejstva, da včasih ne želim videti prav nikogar in se ne počutim dobro. Toda s tem sem se navadil živeti,« je povedal Lionel Messi o svojem življenju.Odlični argentinski nogometaš je obširno spregovoril za argentinski športni dnevnik Ole. Messi je razkril marsikaj zanimivega o svojem otroštvu in tudi o podrobnostih, ki jih doslej še niso objavili. »Ves svoj prosti čas preživim s soprogoin s tremi otroki. Lahko semVsi nimajo te sreče. Veliko staršev nima te možnosti, takšen je bil tudi moj oče, ki je garal po cele dneve, da je imela naša družina kaj jesti in druge stvri, ki so nujne za življenje,« se spominja Messi.Messi je odgovoril tudi na vprašanje, zakaj si je leta 2016 čez noč pustil rasti brado, saj je bil prej deset let svoje kariere vseskozi obrit. »Eden mojih pokroviteljev je bilin moral sem biti popolno obrit in urejen. Ko je pogodba potekla, sem se resnično sprostil in se brijem le tedaj, kadar želim,« je pojasnil.Ni skrivnost, da želi večina nogometašev v tekmah proti Messiju dobiti na koncu prav njegovo majico. Messi je povedal zanimivost tudi o menjavah dresov. »Zbral sem vse majice, ki sem jih želel imeti, izjemi sta le dva nogometaša. Žal mi je, da si nisem izmenjal majic z Brazilcemain. Bila sta mi všeč in njuni majici mi gotovo manjkata,« je priznal.