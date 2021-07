Ko gre za pokale Messiju ni mar za Neymarja

Neymar seveda ni bil zadovoljen s prejeto srebrno kolajno. FOTO: Carl De Souza/AFP

Argentinsko rušenje

41

prekrškov in devet rumenih kartonov je bila bilanca trde finalne tekme.

ima srebrnino! Klubske z Barcelono sicer že nekaj, zdaj pa je prvo veliko lovoriko osvojil tudi z argentinsko nogometno reprezentanco. Gavči so namreč v finalu letošnjega južnoameriškega prvenstva na sloviti Maracani v Riu de Janeiru ugnali Brazilijo z 1:0, odločilni zadetek je uspelv 22. minuti.Argentinci so Copo Americo in zadnji večji naslov osvojili leta 1993, s petnajstimi triumfi na prvenstvu Latinske Amerike pa so se tudi na vrhu najuspešnejše nacije izenačili z Urugvajci. Messi je tako v šestnajstih letih, odkar nosi nebeško-modri dres, le lahko, zdaj kot kapetan, dvignil veliko člansko trofejo, je bil pa že tudi pred finalno tekmo skupaj zizbran za najboljšega igralca tekmovanja. Mojstru iz Rosaria Cope Americe ni uspelo osvojiti v prejšnjih treh finalnih nastopih, tudi sklepna tekma svetovnega prvenstva leta 2014 mu na obraz ni narisala nasmeha. Ima pa sicer zlato odličje z argentinsko vrsto do 23 let z olimpijskih iger leta 2008 v Pekingu, tri leta prej je bil z gavči tudi svetovni prvak za igralce do 20. leta starosti.Je pa finalno tekmo na Maracani odigral poškodovan, že v polfinalu proti Kolumbiji se je trudil s krvavim gležnjem, proti kanarčkom ga je ovirala boleča stegenska mišica. »Je nepogrešljiv, četudi zaradi poškodbe ni na vrhuncu. Nikoli ni kot trener deklasiranega boksarja v znamenje predaje v ring vrgel bele brisače, zdaj mu je le uspelo. Govorimo o najboljšem nogometašu vseh časov, zanj je bilo zelo pomembno dokazati se z lovoriko tudi na reprezentančni ravni. Z njim pa tudi imava odnos, ki je drugačen od običajnih med trenerjem in igralcem. Če bi ga Argentinci poznali tako, kot ga sam in soigralci, bi ga še bolj vzljubili, takšen značaj ima,« je pojasnil argentinski selektor. »Vse, kar je pomembno, je to, da je konec suše. Vedel sem, da bo tega negativnega niza enkrat konec, in zdaj je bil tudi najboljši trenutek za to. Uspeh ne bo ostal le v spominu zato, ker smo južnoameriški prvaki, temveč tudi po tem, ker smo Brazilijo premagali na njenih tleh,« je žarel Lionel Messi.Zdaj 34-letni Messi se je ob razočaranju po porazu proti Čilu v zaključni tekmi južnoameriškega prvenstva leta 2016 celo poslovil od izbrane vrste gavčev, a se vrnil nekaj tednov pozneje. Na letošnji Copi Americi je s 151 nastopi za Argentino postavil nov nacionalni rekord, vodil pa je tudi vrsto, ki na brazilskih tleh ni dobila dvoboja vse od leta 1998. »Mnogo ljudi nas je nenehno kritiziralo in dejalo, da nam ne bo uspelo. A smo še naprej trkali po vratih, tokrat pa smo skoznje tudi stopili« se je veselil Angel Di Maria, sicer tudi imenovan za najboljšega igralca tekme.Brazilska nogometna vrsta doma ni izgubila kar 2553 dni, ob finalnem porazu pa tudi Neymar (še) ni prišel do svoje prve reprezentančne lovorike. Kanarčki tudi prvič v šestih izdajah Cope Americe na domačih tleh niso postali končni zmagovalci. »Moramo biti veliki v porazu in ga priznati, ne glede na to, kako boleč je,« je omenil selektor. Kapetanpa je udaril v srž sloga finalnega dvoboja z veliko prekrški: »Le eno moštvo je bilo konstruktivno, a vedeli smo za to past. To ni opravičilo, a zares je težko igrati v takšni raztrgani tekmi.« Kolumbija je sicer v boju za 3. mesto s 3:2 ugnala Peru.