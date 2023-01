Mestni spektakel v Manchestru pripadel Unitedu

Na najodmevnejši tekmi 20. kola angleškega nogometnega prvenstva sta se na Old Traffordu srečala manchestrska velikana United in City. Gostje so v 60. minuti prek Jacka Grealisha povedli, toda United je prišel do preobrata, v 78. minuti je Bruno Fernandes izenačil, tri točke pa mu je zagotovil Marcus Rashford. Slednji je postal prvi igralec Uniteda po Cristianu Ronaldu in letu 2008, ki je zadel na sedmi zaporedni tekmi v vseh tekmovanjih.

United, ki je na mestnih obračunih prekinil serijo treh zaporednih porazov, se je zdaj drugouvrščenemu mestnemu tekmecu približal le na točko zaostanka, vodilni Arsenal pa bo imel v nedeljo na londonskem derbiju proti Tottenhamu priložnost, da svojo prednost poveča na osem točk.

Jack Grealish je zaman iskal srečo pri sodnikih. FOTO: Phil Noble/Reuters

Trenerja Erik ten Hag (desno) in Pep Guardiola FOTO: Oli Scarff/AFP

Na derbiju je imel City po pričakovanju več žogo v nogah, United pa več in lepše priložnosti, predvsem Rashford bi lahko dosegel še kakšen gol. Fernandesu so v drugem polčasu sodniki zadetek priznali po sporni odločitvi glede pasivnega prepovedanega položaja.