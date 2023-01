Sergio Agüero spet v majici Barcelone: v srce so mu vgradili čip

Leto 2023 si bo zapomnil tudi argentinski nogometaš Sergio Agüero. Dolgoletni zvezdnik evropskih klubskih zelenic je moral leta 2021 prekiniti uspešno kariero v majici Manchester Cityja zaradi težav s srcem, zdelo se je, da nikdar več ne bo igral profesionalnega nogometa. Toda prišlo je do zasuka, priljubljeni Kun je podpisal pogodbo z – Barcelono! Resda ne s klubom, ki žanje pozornost v Evropi in v majici katerega je zbral štiri tekme, pač pa z Barcelono iz ekvadorskega mesta Guayaquil, ki premore 2,7 milijona prebivalcev in štadion z 59.283 sedeži.

»Nestrpno čakam, da se predstavim novim soigralcem«

»Nestrpno čakam, da se predstavim novi ekipi in novim soigralcem ter naposled spet uživam v nogometu. Pomaga mi kardiolog, toda počutim se dobro in sem že začel trenirati. Vgradili so mi poseben čip, ki nadzoruje delovanje mojega srca, prav zavoljo tega lahko spet igram,« je zatrdil 34-letni napadalec, ki je v majici Argentine nanizal 101 nastop in zabil 41 golov.

Agüero se je decembra pridružil nekdanjim soigralcem med praznovanjem svetovnega prvaka v nogometu. FOTO: Thaier Al-sudani Reuters

Klubsko kariero je začel v argentinskem klubu Independiente, nadaljeval v madridskem Atleticu (2006-11), največji pečat pa je pustil pri Manchester Cityju (2011-21). Kariero je »sklenil« decembra 2021 po pičlih štirih tekmah v majici Barcelone.