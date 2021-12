Miha Zajc ostal brez trenerja

Devetnajstkratni turški državni prvaki so se predčasno razšli s Portugalcem Vitorjem Pereiro zaradi slabših rezultatov. Turški prvoligaš na prvenstveni lestvici zaseda peto mesto, Istanbulčani pa se tudi niso uvrstili v izločilne boje evropske lige, saj so v skupini z Eintrachtom iz Frankfurta, Olympiakosom in Antwerpom zasedli končno tretje mesto.

Fenerbahče, za katerega igra slovenski vezist Miha Zajc, ima v elitnem turškem prvenstvu 14 točk zaostanka za vodilnim Trabzonsporjem, nazadnje so v državnem prvenstvu Zajc in soigralci remizirali z mestnim tekmecem Bešiktašem (2:2).

Fener je bil nazadnje prvak turške lige leta 2014, povratek na pota stare slave pa od januarja letos lovi tudi z nemškim zvezdnikom turških korenin Mesutom Özilom.