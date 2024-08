Mladi fantje iz Berna preživeli istanbulski pekel

Znani so prvi trije udeleženci skupinskega dela lige prvakov, ki so se v elitno tekmovanje prebili skozi kvalifikacije. V zadnjem krogu kvalifikacij so bili uspešni Sparta Praga, Salzburg in Young Boys.

Galatasaray je doma lovil zaostanek s prve tekme proti Young Boys, v Bernu je izgubil z 2:3. Čeprav je igral pred domačimi navijači, mu zaostanka ni uspelo izničiti, še več, Švicarji so dobili tudi ta obračun, potem ko je v 87. minuti zadel Alan Virginius. Takoj zatem je bil pri Turkih izključen vratar Fernando Muslera.

Praška Sparta si je na prvem obračunu v gosteh pri Malmöju priigrala lepo prednost z 2:0. Na povratni tekmi pa je slavila z enakim izidom, potem ko sta v drugem polčasu zadela Lukaš Haraslin z bele pike in Albion Rrahmani. Ob ekipi sta v prvem polčasu zapravili po eno enajstmetrovko.

Tako kot Sparta je tudi Salzburg z odliko opravil prvi del naloge in je v gosteh premagal Dinamo Kijev z 2:0. Na domači povratni tekmi pa je igral 1:1, kar je bilo dovolj za napredovanje. Povedli so domači z golom Adama Daghima v 12. minuti, Ukrajinci so izenačili z zadetkom Vladislava Vanata v 29.

V sredo bodo še štiri kvalifikacijske tekme. Timi Max Elšnik in Vanja Drkušić bosta s Crveno zvezdo doma lovila zaostanek z 1:2 proti Bodö/Glimtu Nina Žuglja, Slovan Bratislava Kenana Bajrića bo igral proti Midtjyllandu (prva tekma 1:1), Qarabag proti Dinamu iz Zagreba (0:3), Slavia Praga pa proti Lillu (0:2). Slabši iz teh dvobojev bodo evropsko pot nadaljevali v skupinskem delu evropske lige.

V ligo prvakov so bili že prej uvrščeni španski Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid Jana Oblaka in Girona, angleški Manchester City, Liverpool, Arsenal in Aston Villa, nemški Bayern, Borussia Dortmund, Leipzig Kevina Kampla in Benjamina Šeška, Bayer Leverkusen in Stuttgart, francoski PSG, Monaco in Brest, italijanski Inter, Atalanta, Juventus, Milan in Bologna, portugalska Benfica in Sporting, belgijski Club Brugge, ukrajinski Šahtar Doneck, nizozemska Feyenoord in PSV Eindhoven, škotski Celtic ter avstrijski Sturm Gradec Jona Gorenca Stankovića in Tomija Horvata.