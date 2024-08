Peterica Slovencev na varnem, Elšnik in Drkušić še ne

V nadaljevanju preberite:

Slovenski klubi bodo v četrtek krenili po morebitni trojni zgodovinski preboj v konferenčno ligo, toda v nogometni družini bo živahno že prej. Na voljo je sedem preostalih vstopnic (od 36) za nastop v zgodovinsko razširjeni sezoni lige prvakov, ki bo v marsičem prelomna. Med Uefino elito bo igralo najmanj pet slovenskih nogometašev, štirje bodo lovili uresničitev sanj danes in jutri.

Pod drobnogledom bo beograjski rdeče-beli klub, ki je nedavno angažiral slovenska reprezentanta Timija Maxa Elšnika in Vanjo Drkušića, obenem premore najvišje ambicije, saj ga zanima le redno igranje v ligi prvakov. »V lanskem poslovnem letu smo ustvarili 68 milijonov evrov prihodkov, v prvih šestih mesecih tega leta 55 milijonov in že izpolnili finančni načrt za vso sezono. Gremo v pravi smeri,« se je pohvalil direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić. Zvezda bo igrala v zadnjem kolu kvalifikacij proti norveškemu prvaku Bodø/Glimt (prva tekma bo danes ob 21.00), torej si bo najmanj en slovenski reprezentant zagotovil LP prek tega dvoboja.

»Želim, da premagamo Norvežane in igramo z najboljšimi v Evropi. V dosedanji karieri še nisem čutil takšnega pritiska kot tu, a tega sem zelo vesel. S prestopom v Crveno zvezdo so se mi uresničile sanje, na vsakem treningu in vsaki tekmi bom dal od sebe vse, kar lahko za uspeh kluba,« je zagotovil navijačem slovenski štoper Drkušić, potem ko ga je Zenit odkupil od Sočija, posodil Zvezdi in skupaj z Gazpromom tudi pokril njegovo letno neto plačo 1,2 milijona evrov. Več v članku kot tudi grafična predstavitev kvalifikacij in že uvrščenih klubov.