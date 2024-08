Zagrebčani z eno nogo v ligi prvakov, v Beogradu bo še napeto

Nogometaši Crvene zvezde so na prvi tekmi 4. kroga kvalifikacij za ligo prvakov na Norveškem izgubili proti ekipi Bodø/Glimt z 1:2. Slovenski reprezentant Timi Max Elšnik je igral celo tekmo za srbske prvake, Vanja Drkušić, ki je pred kratkim prestopil iz ruskega Zenita, pa je tekmo spremljal na klopi za rezervne igralce.

Povratne tekme bodo že naslednji teden

Beograjčani so na Norveškem prikazali dokaj bledo predstavo, večji del tekme so bili v podrejenem položaju. V prvem polčasu so imeli obilo sreče proti bojevitim gostiteljem, ki so zapravili nekaj izjemno lepih priložnosti, v drugem pa niso bili kos njihovim permanentnim napadom. Najprej je mrežo srbske zasedbe zatresel Odin Luras Bjortuft v 52. minuti, deset minut kasneje pa še Isak Maatta. V zadnjem delu tekme so se gosti le prebudili in si po golu Ognjena Mimovića v 75. minuti priigrali aktiven izid pred povratno tekmo čez teden dni na beograjski Marakani. Nina Žuglja ni bilo v postavi ekipe Bodø/Glimt.

Zagrebški Dinamo je doma premagal azerbajdžanski Qarabag s 3:0. Prvi gol je dosegel Marko Pjaca v 29. minuti, v drugem polčasu pa je med 75. in 80. minuto dvakrat zadel še Sandro Kulenović. Francoski Lille je ugnal češko Slavio iz Prage z 2:0. Na stadionu Hainaut v Valenciennesu sta za gostitelje zadela Jonathan David (52.) in Edon Zhegrova (77.). Povratne tekme bodo 27. in 28. avgusta.