Mlajši v deveto sezono z 80. tekmami, starejši v peto s 26.

V nadaljevanju preberite:

Slovenska nogometna vratarja Jan Oblak in Samir Handanović tudi v najmočnejšem klubskem tekmovanju trdno držita status prvokategornikov. Za mlajšega Jana, 29-letnega člana madridskega Atletica, bo sezona 2022/23 že deveta v ligi prvakov, za devet let starejšega čuvaja mreže milanskega Interja pa peta. Madridčani bodo v prvi tekmi gostili zahtevnega tekmeca, portugalskega velikana Porto, Milančani pa v skupini smrti (še Barcelona in avtsajder Viktoria) kar takoj enega od glavnih favoritov Bayern. Oblak in Handanović sta tudi že debelo v družbi nogometnih milijonarjev. Skupaj sta v karieri zaslužila preko 150 milijonov evrov bruto. Enkrat več Škofjeločan.