Moralni maček s podarjeno enajstmetrovko in 39 mrtvih

Bil je eden od najboljših finalov nogometne lige prvakov dotlej, zanesljivo je bil najbolj dramatičen. Zaradi človeške tragedije namreč, ta je zaznamovala zaključno tekmo pokala državnih prvakov v sezoni 1984/85, ko sta se na bruseljskem štadionu Heysel pomerila Juventus in Liverpool. V človeškem stampedu 29. maja 1985 so navijači torinskega kluba pred začetkom finala pobegnili pred vdorom privržencev Liverpoola skozi tanko žičnato pregrado, ki je ločila privržence obeh klubov. Ko je bila bežeča masa ljudi stisnjena ob mejni štadionski zid, pa se je ta zaradi teže in splošne dotrajanosti objekta v belgijski prestolnici zrušil. Umrlo je 39 ljudi.