Mourinho: Kaj želiš početi? Zmagovati? Potem pridi v Romo

Argentinski nogometni velemojster Paulo Dybala je eden največjih zvezdnikov, ki so to poletje zamenjali delodajalca. Priljubljeni plejmejker, ki bo konec leta dopolnil 29 let, premore 48 milijonov sledilcev zgolj na instagramu, razumljivo, da je njegova selitev iz Juventusa v Romo dvignila veliko prahu.

Dybalo je prepričal klic trenerja Rome Joseja Mourinha, saj naj bi dotlej okleval in tehtal med Interjem, Napolijem in Romo. Toda viri blizu Argentinca so razkrili, da je bila njegova želja vseskozi le Roma, to pa je tri dni pred sklenjenim poslom zagotovil prav Mourinho.

»Kaj nameravaš storiti? Najbrž zmagovati. V tej sezoni merimo na dve lovoriki – italijanski pokal in evropsko ligo. Za druge lovorike ne vem, toda s tabo v majici Rome je možno vse,« so bile besede Mourinha Dybali, kot jih je razkril rimski časopis Repubblica. Dybala se je odpovedal majici s št. 10, ki jo je nekoč nosil Francesco Totti, izbral je številko 21, s katero igra tudi za Argentino.