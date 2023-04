Münchenski velikan v velikem razsulu

Nogometaši Bayerna so v tekmi 29. kola nemške bundeslige izgubili z Mainzem z 1:3. Bavarci so z novim slabim nastopom spet odprli vrata tekmecem v ligi, Borussia Dortmund ima priložnost, da po večerni tekmi prevzame vodstvo, če bo premagala Eintracht.

Bayern je že več kot mesec dni v veliki krizi, iz katere ni pomagala niti trenerska menjava. V tem času so nemški prvaki izpadli iz pokala in lige prvakov, v prvenstvu, kjer so bili zadnja leta serijski prvaki, pa so prišli do točke, ko lahko prvič po letu 2012 v Nemčiji zmaga nekdo drug.

Vsaj v prvem polčasu še ni kazalo na polom vodilne ekipe, po razveljavljenem golu Sadia Maneja zaradi prepovedanega položaja je ta igralec zadel za vodstvo. Toda v nadaljevanju so zagrizeni domači nogometaši postajali vse boj nevarni, po izenačenju Ludovica Ajorqua v 65. minuti pa so popolnoma izkoristili anemične in raztresene tekmece ter v pičlih 12 minutah z zadetkoma Leandra Barreira in Aarona Martina zapečatili usodo Bayerna, sami pa naredili pomemben korak v boju za evropska tekmovanja in začasno skočili na šesto mesto.