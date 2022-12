Mundialska dilema

V nadaljevanju preberite:

Je mogoče z mladimi zmagovati in osvajati lovorike? To je večno vprašanje selektorjev na klubski in reprezentančni ravni in tudi na nogometnem mundialu v Katarju se mu ni bilo mogoče izogniti. Del odgovora bomo dobili v finalu, do takrat pa ... Najprej Nemčija, nato še Španija. Hansi Flick in Luis Enrique sta tvegala in se uštela. Ni jima mogoče očitati pomanjkanja poguma in zaradi njega bosta imela nemški selektor (ni še znano, ali bo to ostal Flick) in Enriquejev naslednik, ki sicer prihaja iz selekcije do 21 let, Luis de la Fuente, lažjo izbiro, toda njuni odločitvi nista prinesli rezultatskega uspeha. Razmerja in vloge med mladimi in starimi so bili neuravnoteženi.