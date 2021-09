V Ljudskem vrtu zgodovinska prva tekma Mure v Uefinem tekmovanju

Mura : Vitesse -:- (0:0)*

Štadion Ljudski vrt, gledalcev 3000, sodnik Mohamed Al Hakim (Švedska).

Strelci: 0:1 – Tronstad (30).

Mura: Obradović, Kous, Karničnik, Gorenc, Šturm, Horvat, Kozar, Lotrič, Mandić, Škoflek, Klepač; Vitesse: Schubert, Yapi, Doekhi, Hajek, Wittek, Bero, Bazoer, Tronstad, Tannane, Gboho, Frederiksen.

Druga tekma: Rennes : Tottenham.

Standings provided by SofaScore LiveScore



Drevi aktivni še trije slovenski legionarji

Nogometašiprvič igrajo v skupinskem delu Uefinih klubskih tekmovanj. Ob 18.45 so v Ljudskem vrtu v prvem kolu konferenčne lige krenili v dvoboj z nizozemskim klubom. Sobočani igrajo v skupini G, kjer sta ob slovenskem in nizozemskem predstavniku šeinV začetnih enajstericah obeh ekip so bolj ali manj pričakovana imena, ki bodo poskušala opozoriti nase v ne prav lepo napolnjenem štadionu Ljudski vrt. Gotovo so bolj oslabljeni Prekmurci, saj njihov trenerv napadu pogreša pomembna adutainV prvem polčasu so si zasluženo zagotovili prednost. Gostje so namreč od prvega sodnikovega žvižga odločno krenili po gol in nepričakovano pritisnili na zadnjo linijo Mure z visokim presingom. Vitesse si je v tem delu igre priigral več strelov (4:14) in tudi strelov na vrata (1:4) in kotov (2:4), to pa mu je uspelo z večjo posestjo žoge (35:65 v %). Tudi pri edinem golu smo pogrešali bolj odločno posredovanje Murinih branilcev, ki so izgubili oba dvoboja po odbijanju žoge v kazenskem prostoru, zato je sledila kazen – 0:1!V konferenčni ligi bodo drevi igrali še trije klubi s slovenskimi nogometaši. Anorthosisbo v skupini B igral proti Gentu, Partizanu, ta bo danes njegov prvi tekmec, in Flori iz Tallinna, Paokbo igral v skupini F s Københavnom, Slovanom Bratislavo in Lincoln Red Imps, ki bodo prvi tekmec, HJK Helsinkipa bo igral v skupini A z Laskom iz Linza, Maccabijem Tel Avivom in Alaškertom. Avstrijci bodo danes gostovali na Finskem.