Mura iz Kišinjova s prednostjo, Olimpija razočarala v Stožicah

Nogometaši Mure so na prvi tekmi 1. kroga kvalifikacij konferenčne lige v gosteh z 2:1 premagali moldavski Sfintul Gheorghe. Manj zadovoljni so bili igralci Olimpije, saj so v Stožicah iztržili zgolj remi 1:1 proti luksemburški ekipi Differdange.

Mura je odločno začela dvoboj na štadionu Zimbru in nekajkrat nevarno zagrozila pred moldavskimi vrati, a brez uspeha. V prvem polčasu pravih priložnosti nato ni bilo več in tudi začetek drugega ni postregel z nevarnimi streli.

V 65. minuti pa se je po sijajnem poskusu Luke Bobičanca žoga s pomočjo prečke srečno odbila do Tia Cipota, ki je žogo pospravil v mrežo. V 73. minuti se je Fortuna še enkrat nasmehnila Muri. Po odbiti žogi je z roba kazenskega prostora močno streljal Amar Beganović in zadel vratnico, žoga pa je nato zadela domačega vratarja v hrbet in se odbila v mrežo.

V 89. minuti so gostitelji z evrogolom rezervista Jibrila Ibrahima s 25 m domači znižali izid. Povratna tekma bo naslednji četrtek v Murski Soboti.

Žalostno v Stožicah

Nogometaši Olimpije so pod vodstvom novega trenerja, Španca Alberta Riere, iztržili zgolj remi. Ljubljančani so katastrofalno odprli tekmo. V 9. minuti so izgubili žogo na sredini igrišča, nato so zamudili lovljenje prepovedanega položaja, na koncu pa so žogo poslali še v lastno mrežo. Vratar Matevž Vidovšek je sicer obranil slab strel Cabrala Barbose iz oči v oči, žoga pa se je odbila v Aljaža Krefla in končala v mreži za 0:1.

Za nekaj vedrine med maloštevilnimi domačimi privrženci je v 62. minuti poskrbel Goran Milović, ki je z glavo izenačil na 1:1, drugih pravih priložnosti pa si gostitelji niso priigrali.