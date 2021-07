Na Bonifiki prvak še drugič na kolenih

Koper je z zmago proti Muri zaokrožil sobotni spored tekem v 2. kolu 1. SNL. Prekmurci so v prvem kolu izgubili proti sežanskemu Taboru in so še brez točke. Tudi na Bonifiki so branilci naslova prejeli tri gole, a tudi dosegli dva. Prvega že v 49. sekundi, ko je zadel Kai Cipot, ki je po lepi podaji Luke Bobičanca premagal Adnana Golubovića v dvoboju ena na ena.



Koprčani so v prvem polčasu dvakrat zatresli vratnico in tudi zasukali izid. Najprej je izenačil Nardin Mulahusejnović, nato pa je prvi prvoligaški gol dosegel Kaheem Parris.



Kai Cipot je v 48. minuti izenačil z volejem s 15 m. Mura je bila podjetnejša, a gola so se veselili Koprčani. Maks Barišić je po dvojni podaji z Žanom Beširjem z bližine matiral Matka Obradovića.



V popoldanski sobotni tekmi sta se Bravo in Aluminij razšla brez golov. Oboji po 180 minutah še niso dosegli gola. V petek je Celje v Sežani premagalo Tabor.



Izidi 2. kola –



Koper : Mura 3:2 (Mulahusejnović 12., Parris 39., Barišić 62.; Cipot 1., 48.)

Bravo : Aluminij 0:0

CB24 Tabor : Celje 1:0 (Medved 48.)



Danes:

Kalcer Radomlje – Olimpija (17.00)

Maribor – Domžale (20.15)



Vrstni red: Koper 4, CB24 Tabor, Maribor in Celje po 3, Aluminij in Bravo po 2, Radomlje 1, Domžale (-1) in Olimpija (-1) po 0.

