Bayernov trener Thomas Tuchel cveti ob srčna izbranki iz Brazilije

Bayernovi nogometaši, trenerji in vodstvo kluba so si po zmagi proti Manchester Unitedu na Old Traffordu dali duška ob koncu skupinskega dela lige prvakov, ki jim je prinesel prvo mesto v skupini, v luksuznem hotelu Kimpton Clocktower. Po poročanju nemškega tabloida Bild je bilo slavje povezano tudi s praznovanjem 76. rojstnega dneva podpredsednika kluba Walterja Mennekesa in ni manjkalo ničesar, vsi so uživali v raznovrstni hrani in pitju najboljših vin.

Največ pozornosti je pripadlo trenerju Thomasu Tuchlu, ki je dobil priložnost za svečani govor, med katerim je mahal z belim prtičkom. Še bolj zanimiva za nemške poročevalce pa je bila njegova srčna izbranka, Brazilka Natalie Guerreiro Max, ki se je že na tekmi prešerno veselila gola Kingsleyja Comana. Čudovito 36-letnico je Tuchel spoznal v Londonu, ko je bil Chelseajev trener. Zaradi nje se je razšel z dolgoletno soprogo Sissi, s katero ima tudi dve hčerki. Prizorišče zabave sta vidno srečna zaljubljenca zapustila ob dveh zjutraj. Nogometaši Bayerna so sicer spali v štiri zvezdničnem hotelu Hyatt Regency.