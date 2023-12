Letos je šlo četrt milijarde evrov več v žepe posrednikov

Letno poročilo Svetovne nogometne zveze (Fifa) o tem, koliko so klubi letos plačali za posrednike pri prestopih, je osupnilo. V primerjavi z letom 2022 se je znesek povečal za več kot četrt milijarde evrov, lansko leto so posredniki pri prestopih izvlekli 576 milijonov €, letos 820 milijonov €. Letošnja bera je rekordna in prva višja pred pandemijo covida-19, ko so klubi plačali 606 milijonov €.

Od leta 2014 s je znesek skoraj početveril. Takrat agenti niso iztržili niti četrt milijarde €, v žepe so spravili »le« 220 milijonov €. Analiza je razkrila, da gre za približno 10 odstotkov porabljenega denarja na nogometnem tržišču, pri čemer gre za znesek, ki upošteva le prestope iz ene države v drugo. Ta znesek bi se velikansko povečal, če bi upoštevali še prestope znotraj države. Kljub izjemnim zneskom je 90 odstotkov provizij nižjih od milijona €.