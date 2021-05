Na seznamu za Makedonce po trije igralci Olimpije, Brava in Domžal

»Prišlo je do menjave generacij, tako da začenjamo novo zgodbo«

Mile Aćimović bo vodil Slovenijo U-21 tudi v ciklusu bojev za preboj na EP 2023. FOTO: Jure Banfi



Po trije igralci Olimpije, Brava in Domžal

Slovenska reprezentanca do 21 let bo 3. junija ob 16.00 v Krškem igrala prijateljsko tekmo z izbrano vrsto Severne Makedonije. Selektorje predstavil seznam 23 igralcev, ki se bodo zbrali 30. maja v Čatežu ob Savi, so sporočili z Nogometne zveze Slovenije.V primerjavi z mlado reprezentanco, ki je nedavno nastopala na evropskem prvenstvu do 21 let, je tokrat na seznamu precej mlajših fantov. V kvalifikacijah za naslednje evropsko prvenstvo, ki se začenjajo septembra, namreč lahko nastopajo le igralci letnika 2000 ali mlajši.»Prišlo je do menjave generacij, tako da začenjamo novo zgodbo. Ostalo nam je šest fantov, ki so bili del ekipe na evropskem prvenstvu do 21 let, vsi ostali pa bodo praktično prvič vključeni v mlado reprezentanco Slovenije. Vpoklicati sem želel še nekatere druge nogometaše, vendar so jim udeležbo na tokratni reprezentančni akciji preprečile poškodbe oziroma klubske kvalifikacijske tekme,« je pojasnil Aćimović.»Ne glede na vse, je pred nami zahtevna tekma s Severno Makedonijo, do katere imamo še nekaj časa, da se ustrezno pripravimo. Pomembno je, da se dobro spoznamo in uigramo, saj bo vsaka prijateljska tekma zelo pomembna z vidika novega kvalifikacijskega ciklusa, ki je pred nami,« je dodal selektor, ki je na reprezentančni seznam uvrstil tri nogometaše letnika 2003. Slovenija bo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo do 21 let 2023 igrala v skupini B skupaj z Anglijo, Češko, Albanijo, Kosovom in Andoro.Amir Feratović (Roma), Kai Cipot (Mura), Klemen Hvalič (Empoli), Žan Luk Leban (Everton), Tjaš Begić (Gorica), Gašper Pečnik (Aluminij), David Flakus Bosilj (Aluminij), Rok Maher (Bravo), Mark Španring (Bravo), Žan Trontelj (Bravo), Dušan Stojinović (Celje), Maj Rorič (Celje), Dario Kolobarić (Domžale), Tamar Svetlin (Domžale), Benjamin Markuš (Domžale), Aljoša Matko (Maribor), Vid Koderman (Maribor), Martin Turk (Parma), Aljaž Casar (Rheindorf), Michael Pavlović (Olimpija), Enrik Ostrc (Olimpija), Gal Kurež (Olimpija), Nik Prelec (Sampdoria).