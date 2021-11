Na stari celini prednjačita Liverpool in Cristiano Ronaldo

V nadaljevanju preberite:

Komentar na teden v ligi prvakov? Med klubi, ki močno odstopajo od tekmecev, je Liverpool. Angleži so zasluženo premagali Atletico Madrid. V njihovem stroju vse deluje, kot mora, pri čemer ni večje razlike med Liverpoolom v premier league in Liverpoolom v ligi prvakov. »Rdeči« so eden glavnih kandidatov za osvojitev lovorike. Cristiano Ronaldo? Ne bi ocenil, da se obnaša zvezdniško, enostavno je rojeni lider. Lahko bi prišel, poskušal obrniti na glavo slačilnico in uveljaviti svoj ego, toda Ronaldo največ energije troši predvsem – na igrišču. Očitno se zaveda vsega, kar mu je dal Manchester United v »prvem mandatu« in mu zdaj želi vrniti.