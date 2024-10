Na vrhu Kane, ogroža ga Šeško

Drevi bodo na sporedu prve tekme tretjega kroga nogometne lige prvakov, najodmevnejši obračun bo ponovitev finala minule sezone, dvoboj med madridskim Realom in Borussio Dortmund, ki trenutno zaseda prvo mesto na lestvici. Za prvo mesto na lestvici najboljših strelcev pa se borita igralca Borussie, napadalca Serhou Guirassy in Karim Adeyemi, ki sta oba dosegla tri zadetke.

Najučinkovitejši strelec po dveh odigranih krogih je napadalec münchenskega Bayerna Harry Kane. Anglež je zabil štiri gole, vse na tekmi proti Dinamu iz Zagreba, na kateri je uspešno izvedel tri kazenske strele. Bayern ima po dveh tekmah zmago in poraz ter je trenutno na petnajstem mestu na lestvici. Jutri ga čaka gostovanje v Barceloni.

Tri zadetke sta dosegla tudi igralec Bresta Abdallah Sima in slovenski zvezdnik Benjamin Šeško. Šeško je zadel proti madridskemu Atleticu in dvakrat proti Juventusu, obe tekmi so leipziški rdeči biki izgubili. Jutri bo Leipzig, ki še čaka na prvo zmago v tekmovanju, igral proti Liverpoolu.

Na vrhu lestvice igralcev z največ asistencami sta Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) in Joshua Kimmich (Bayern München).