Nafta ni strla Primorja, zvečer derbi v Fazaneriji

Po zelo uspešnem tednu Celja in Olimpije v Evropi se nadaljuje tudi prvoligaški nogometni ples. Prvo dejanje je v Gorici pripadlo Primorju in Nafti, osrednja tekma pa se bo odvila na Fazaneriji, kjer prvič po zimskem incidentu navijačev in pokanju petard gostuje Maribor. Olimpija jutri zvečer gosti Domžale.

Primorje – Nafta 1:1 (0:0)

Ajdovsko Primorje je v Gorici gostilo Nafto, ki se je v minulem kolu dobro zoperstavila Olimpiji, Primorje pa je iz Kopra odneslo vse tri točke. Tokrat gledalci v prvem polčasu golov niso videli, Ajdovci so imeli žogo v svojih nogah, bolj nevarni pa so bili gostje iz Lendave, ki so sprožili kar 18 strelov, devet v okvir gola Primorja.

Goste je v vodstvo takoj po odmoru popeljal Luka Dumančić, točko je Primorju 57. minuti priboril Žan Bešir. V prvi minuti sodniškega dodatka se je Nafta za kratek čas veselila drugega zadetka, a je bil Tom Kljun v rahlem prepovedanem položaju, tako da je ostalo pri delitvi točk.

1. SNL, sobota, 26. oktober:

Primorje - Nafta 1903 1:1 (0:0)

20.15 Mura - Maribor

nedelja, 27. oktober:

15.00 Koper - Bravo

17.30 Kalcer Radomlje - Celje

20.15 Olimpija - Domžale