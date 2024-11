Real Madrid še nikdar ni igral s takšno enajsterico

V taboru madridskega Reala se soočajo s strahovitim izzivom pri sestavi udarne enajsterice za naslednje tekme, ki bodo sledile po reprezentančnem premoru v Evropi. Poškodovanih je namreč več nogometašev, zato trener Carlo Ancelotti išče optimalne rešitve predvsem znotraj obstoječega kadra prve in druge ekipe. Poškodovani so namreč tudi Rodrygo, Aurelien Tchouameni, Eder Militao, Thibaut Courtois, David Alaba, Dani Carvajal in Lucas Vazquez.

Real Madrid je ostal brez udarnega »beka« Carvajala in njegove »zamenjave« Vazqueza, avt je tudi odlično desno krilo Rodrygo. Real bo torej z izjemno spremenjeno enajsterico iskal pot iz rezultatske krize, v katero je zašel po porazih z Barcelono in Milanom. Preostala izziva v mesecu novembru bosta resda kar zahtevna – najprej obisk mestnega tekmeca Leganesa, nato gostovanje pri morda ta čas najmočnejši evropski ekipi Liverpooolu. Ne ene ne druge tekme realovci ne bi smeli izgubiti – na lestvici španske la lige kotirajo na drugem mestu za Barcelono (šest točk zaostanka in tekma manj), tudi v ligi prvakov Realu v boju za prvih osem mestu ne kaže najbolje (2-0-2).

Trener Carlo Ancelotti bo iskal rešitve tudi v drugi ekipi Reala. FOTO: Juan Medina/Reuters

Ancelotti naj bi v nastalih razmerah poslal na desni bok novo ime, to bo Federico Valverde, ob njem bo 21-letni štoper Raul Asencio iz rezervne ekipe, na desnem krilu pa Brahim Diaz, ki se je vrnil po poškodbi. Real Madrid še nikdar ni igral v enajsterici, kakršna se obeta v novembrskih tekmah (4-2-3-1): Courtois; Mendy, Rüdiger, Asencio, Valverde; Modrić, Camavinga; Vinicius, Bellingham, Brahim; Mbappe.