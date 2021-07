Najboljši uvod v sezono: Simeone podaljšal do leta 2024

41

milijonov evrov je pred podaljšanjem pogodbe znašala letna plača Diega Simeoneja. Argentinski trener je skupaj z nogometaši v zadnjem letu sicer pristal na nekatere reze zaradi »koronakrize«.

Atletico bo zv vratih v sezono 2021/22 krenil kot branilec državnega naslova. Pod taktirkoso se rdeče-beli razveselili že druge zvezdice v zadnjih sedmih letih in skupno 11. v klubski zgodovini. Kljub nekaj napetim trenutkom v zadnjem letu (hitri slovesi od španskega pokala in lige prvakov), ko se je že zdelo, da bodo Madridčani po izjemnem začetku sezone predali prvo mesto največjima tekmecema Real Madridu oziroma Barceloni, se je sezona razpletla sanjsko, takšen pa je tudi začetek prihajajoče.»Najboljši način, kako začeti sezono,« so na Twitterju v četrtek zapisali pri Atleticu, ki je podaljšal tudi pogodbe najtesnejšim sodelavcem že dolga leta najbolje plačanega trenerja na svetu. V klubu torej do leta 2024 poleg Simeoneja ostajajo tudiinSimeone je Atletico prevzel sredi sezone 2011/12 in že podrl rekord kot trener z najdaljšim neprekinjenim nizom vodenja kluba v njegovi zgodovini. S 316 zmagami v vseh tekmovanjih je na vrhu večne lestvice tudi v tem pogledu, na štadiona Vicente Calderon in zdaj Wando Metropolitano pa je pomagal prinesti osem trofej, poleg dveh pokalov za naslov državnega prvaka tudi španski pokal, dvakrat pa je Atletico osvojil evropsko ligo in evropski superpokal ter dvakrat izgubil v finalu lige prvakov z mestnim tekmecem Realom.Trofeje je Simeone v Madridu zbiral tudi kot nogometaš, saj je bil član zgodovinske ekipe, ki je v sezoni 1995/96 osvojila dvojno krono.