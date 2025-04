Najprej je bilo bogoskrunstvo, zdaj ga hvalijo

Arsenal v tej sezoni ni le učinkovit v napadu, trden in neprebojen je tudi v obrambi. Le Inter je v ligi prvakov prejel manj golov, pet. V današnji prvi polfinalni tekmi lige prvakov v Londonu bo eden od osrednjih dvobojev tudi vratarski med domačo št. Davidom Rayo in pariško Gianluigijem Donnarummo.

Nenavaden preboj med najboljše se je posrečil Arsenalovemu Kataloncu v vratih je bil še pred dvema sezonama neznanec, zdaj je tudi španski reprezentant.

»Angleški novinarji so nas želeli obesiti, ker smo namesto angleškega vratarja pripeljali Rayo,« je odkril trener Mikel Arteta, kako so ga leta 20023 kritizirali ob njegovi odločitvi, da se odreče angleškemu reprezentančnemu vratarju Aaronu Ramsdalu, zdaj članu Southamptona. »Bilo je bogoskrunstvo. Španec namesto Angleža,« je še dodal Arteta in pojasnil, zakaj Raya.

»Arsenal je moral narediti korak naprej, in ena od potez je bila ta, da smo za izboljšanje igre potrebovali vratarja, ki zna igrati z žogo in je bolj gibčen,« ni več neznank, zakaj ima Arteta zdaj mir pred sedmo silo, ki mu celo priznava, da je Raya z žogo v nogah eden od najboljših na svetu. Arsenalova št. 1 bo zadnja ovira za pariške napadalce. Težka naloga jih čaka, 29-letnik iz Barcelone je prejel le šest golov v tej sezoni LP, enega še rezervist Norberto Neto.