Ljubljanski nogometni trener našel nov izziv v Bolgariji

Slovenski nogometni strokovnjak Dušan Kosić se seli v tujino. Triinpetdesetletni Kosić je podpisal dvoletno pogodbo z bolgarskim klubom Lokomotiv Plovdiv, so Bolgari zapisali na družbenih omrežjih.

Kosić, slovenski trener leta 2020, je nazadnje vodil Domžale, pred tem pa sežanski Tabor, Celje, s katerim je postal tudi slovenski prvak, Triglav in Olimpijo, bil pa je tudi selektor slovenske vrste do 16 let. Lokomotiv Plovdiv je po Transfermarktu vreden 7,25 milijona evrov, v domači ligi je trenutno na 13. mestu med 16 ekipami.