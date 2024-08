Najtežje je zmagati in zabiti gol. In vsi so v položaju, ko je treba zabiti gol

V nadaljevanju preberite:

Jutrišnji tekmeci na zadnji kvalifikacijski oviri za evropsko jesen v konferenčni ligi so zahtevni. Djurgarden, ki bo gostoval v Ljudskem vrtu, in Pjunik, ki bo gost Celja, imata minimalno prednost, Olimpija pa bo v regionalnem derbiju gostila Rijeko – brez rezultatske prednosti, a tudi brez zaostanka. Možnosti slovenskega trojčka so ocenili znani slovenski strokovnjaki.

»Olimpija in Maribor sta na visoki ravni, Celjani ne vedo, kje so. Pjunik jim lahko pošteno zasoli rane,« meni Bojan Prašnikar, Milenko Aćimović je izpostavil priložnost za igralce, za katere bo tekma karierni izziv. Kaj so še povedali Milan Mikalavič, Ermin Šiljak, Oskar Drobne in Andrej Razdrh?