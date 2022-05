Največ dela bo z navijači, ki jih ne bo štadionu

V nadaljevanju preberite:

Veliki finale lige prvakov ne čaka zgolj nogometašev Liverpoola in Reala Madrida, temveč tudi organizatorje tekme, ki bi morala biti sprva v Sankt-Peterburgu, a je sedaj v Parizu zaradi vojne v Ukrajini.

V Pariz se zgrinjajo tudi navijači iz številnih drugih držav in celin. V Parizu so tako opazni nogometni navdušenci iz Mehike, Avstralije, Maroka, ZDA, Argentine, Brazilije ... in tudi Slovenije. Nekaj srečnežev je prek različnih vez prišlo do dragocene vstopnice, spet drugi upajo, da bodo kakšno dobro povezavo našli na dan tekme in se nekako prebili na štadion Saint-Denis. Obstaja sicer še ena možnost – črni trg, a tam cena vstopnice narašča vse do štirih tisočakov.

Real bo imel danes posebnega slovenskega navijača. Na tribuni bo najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene, potem ko je včeraj proti Novaku Đokoviću zaključil uspešno pot na turnirju za veliki slam v Roland-Garrosu, saj mu je vstopnico priskrbel predsednik Uefe Aleksander Čeferin.