Največ igralcev vzgojili Ajax, Dinamo Kijev in Dinamo Zagreb

V Zagrebu vzniknil tudi španski reprezentant

Nekaj dni pred začetkom evropskega prvenstva v nogometu je zanimiv tudi pogled v »tovarne«, ki »proizvajajo« igralce za tako odmevna tekmovanja, kakršen je euro 2020 . Najbogatejšim klubom na svetu resda ni treba vlagati posebej velikih naporov v vzgojo mladih upov, saj premorejoza poznejši nakup najboljših in najbolj obetavnih.Klubi iz manjših mest oziroma manj uglednih lig so – nasprotno – primorani prav v vzgojo lastnih igralcev. Med klubi, ki bodo prispevali na šampionat stare celine največ doma vzgojenih članskih reprezentantov, ne najdemo veliko največjih – med deseterico sta le(5. mesto) in londonski(10.).Povsem na vrhu pričakovano kotira, ki je vzgojil 14 igralcev z letošnjega eura, sledijo(11),Rabotnički Skopje (oba po 9), za njimi pa Salzburg, Helsinki, Lech Poznanj, ManCity in Žilina. Nogometaši, ki so se prebili med člane iz Zagreba, so(vsi Hrvaška) in(Španija).